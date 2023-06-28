Шанс на победу: как дрон помог найти вражеский танк
Стыдно молча гибнуть и страдать, когда в руках хоть заржавевший меч. Эти слова Леси Украинки стали девизом для военного Андрея*. Его позывной – Музыкант*, дело всей его жизни – музыка, а зов его сердца – защищать Украину от российских захватчиков
Андрей вырос в семье военного из Буковины, сам присоединился к силам территориальной обороны зимой 2022 года. До войны он работал в шоу-бизнесе, писал песни для известных украинских звезд. Сейчас Андрей работает преподавателем Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.
В средине апреля 2022 года Музыкант на позиции стрелка в составе 107 бригады 93-го батальона ТРО оказался в зоне боевых действий в Харьковской области. Тогда Андрей и его собратья успешно освободили село Большая Камышеваха от российской оккупации. Далее батальон Андрея перебросили на Изюмское направление, где он участвовал в боях у села Оскол и на Сватовском направлении. С декабря 2022 года Музыкант вместе со своим батальоном успешно держал оборону Лимана в течении трех с половиной месяцев. 11 апреля 2023 его батальон отвели на ротацию.
К работе с дронами Андрея вдохновил случай. Однажды вместе с товарищами он пересматривал снимки дрона. Внимание военных привлекла бутылка в траве. Анализируя более тщательно снимок, защитники заметили дуло танка, спрятанного в траве. После такой находки танк захватчиков был успешно уничтожен.
Этот случай убедил Андрея в важности работы БПЛА, и он решил пойти на обучение в UA Drone School на Базовый курс подготовки пилотов дронов. В школе Андрей усовершенствовал свои навыки пилотирования дронами, в том числе – в условиях, максимально приближенных к боевым. В настоящее время Музыкант проходит службу в аэроразведке на позиции оператора БПЛА.
Всю команду UA Drone School Андрей поразил не только своим творчеством и талантом, но и нравственными качествами. Сам Музыкант планирует в дальнейшем развивать свои профессиональные навыки: "При первой возможности я обязательно вернусь в UA Drone School, чтобы пройти курс FPV".
"С начала года ежемесячно мы передаем помощь UA Drone School, которая является частью государственного проекта "Армия дронов", для бесплатного обучения военных", — рассказывает Станислав Андреев, директор Фонда Slots City. "Также наш Фонд помогает военным бригадам с автомобилями и военным снаряжением, собирает передачи для переселенцев, поддерживает медиков. Каждая такая история из Школы, каждая передача на фронт – наш маленький шанс на большую Победу".
В общей сложности волонтеры Slots City Foundation за прошлый год передали более 100 передач на фронт, среди которых – 19 дронов, 30 автомобилей, в том числе грузовики, тепловизоры, генераторы, а также другое оборудование, снаряжение и одежда для бойцов. Всего за время работы помощь друзей Фонда армии и пострадавшим от войны превысила 42 миллиона гривен.
*Имя и позывной воина изменены в целях его безопасности.
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