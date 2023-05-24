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Шанс на Победу: Антон помогает в деоккупации Херсонщины и готовится освобождать родной Симферополь

24 мая, 2023 среда
10:00
Война с Россией

Военный Антон* родом из Крыма, из Симферополя. В 2014-м он выехал с полуострова и присоединился к рядам защитников. Затем демобилизовался и некоторое время успешно занимался предпринимательской деятельностью в Киеве и Николаеве

Но с полномасштабным вторжением 24 февраля 2022 года не смог оставаться в стороне от войны и мобилизовался в бригаду ТрО, которая участвовала в освобождении Херсона, а также в закреплении наших позиций на этой территории.

По возвращении в ряды военных Антон обратил внимание, что на левом берегу Днепра, куда переместился враг, боевые действия изменили свой привычный характер. Украинским защитникам нужно было осуществлять много полетов БПЛА или иметь точные координаты поражения целей для наших РСЗО и ствольной артиллерии. Еще одна задача для дронов – точные данные расположения врага для периодического форсирования Днепра нашими подразделениями спецназначения. Антон начал искать возможности научиться управлять дронами, и записался на базовый курс в UA Drone School.

После успешной учебы он оказался успешным пилотом Mavic'а, и сейчас выполняет миссии в Херсонской области. Антон постоянно поддерживает связь с родными в Крыму и непременно хочет поучаствовать в его деоккупации, освободить родной город от рашистских захватчиков.

"Помощь Школе дронов – направление, которое Фонд Slots City начал с января", – рассказывает Стас Андреев, директор Фонда.

"Ежемесячно мы передаем помощь для того, чтобы военные могли пройти обучение бесплатно в UA Drone School, который является частью государственного проекта "Армия дронов".

"Кроме этого Фонд помогает военным, еженедельно собирает передачи на фронт и для переселенцев, поддерживает медиков, которые лечат наших защитников. Вся эта волонтерская работа в Фонде – сильная мотивация для нашей команды и безусловный шанс внести свой вклад в нашу общую Победу. Вместе мы сильнее!".

В общей сложности волонтеры Slots City Foundation за прошлый год передали более 100 передач на фронт, среди которых – 19 дронов, 30 автомобилей, в том числе грузовики, тепловизоры, генераторы, а также другое оборудование, снаряжение и одежда для бойцов. Всего за время работы помощь друзей Фонда армии и пострадавшим от войны превысила 31,3 миллиона гривен.

*Имя воина изменено в целях его безопасности

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