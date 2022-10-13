Миллер (глава Газпрома. – Ред.): "Во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы".

Осталось добавить "Просто посмотрите видео Газпрома, там все видно на примере замороженного Красноярска".

Захарова (директор Департамента информации и прессы МИД РФ. – Ред.) заявила, что в ЕС больше не моются, не стирают одежду, не заправляют машины и не раздеваются дома.

Когда-то было: "черные в Америке недоедают".

Это уже похоже на некий самотренинг. Можно, конечно, считать это пропагандой для потребителя. Как фото воздушных тревог в Украине, российские политики сейчас публикуют в своих соцсетях, доказывая величие России. Если бы не одно "но". Они принимают решение на основании веры, что "зима холодная, темная и полна ужасов".

Все это напоминает ситуацию, когда перед войной сидящие на потоках денег генералы ФСБ говорили Путину, что его все ждут в Украине. Они знали, что он хочет это услышать. В результате Путин решил ворваться и ошибся.

Это ситуация, которую описывает Байден, называя Путина "рациональным игроком".

Что, теперь к Путину метеорологов привезли? Или они с Шойгу встречаются с шаманами и те обещают ему холодную зиму организовать в Европе. И Путин им верит.

И повелевает взорвать Северный поток, считая, что это точно испугает Европу, и она еще запустит Северный поток 2, боясь холода. Режет собственные газовые доходы, вводит самоэмбарго и думает, что это заставит Европу прогнуться. Впереди ведь холодная зима и они точно не выдержат. Он снова принимает решение, искренне веря, что Европа уже пошатнулась и нужно только дунуть, чтобы карточный домик развалился. Следует организовать пару митингов в Европе и они отступят. Надо всех пугать ядерной войной и они будут пятиться.

Почему? Ибо именно таких советников он сейчас слушает. Они приходят и говорят ему, что ЕС почти умер. Почему они ему это говорят? Потому что они знают, что он хочет это услышать, будет слушать только такие новости. Тем более что люди в Германии и Британии, Швеции и Франции всегда вели себя очень экономно, а дома в Швейцарии температура всегда была ниже, чем в квартирах киевлян или московитов.

Доступ к "телу" обеспечивает поток наличных денег. Ему скажут то, что даже не ложь. Просто им искусственно манипулируют. Замкнутый круг обеспечивает ошибочные решения, постоянно ухудшая позиции Путина.

Газовые игры ведут к дефициту бюджета в России уже сейчас еще до нефтяных санкций. И ядерный шантаж, хоть и влияет на уязвимых людей типа Илона Маска, но лишь усиливает позицию коллективного Запада. Ибо никто не хочет мириться с постоянным ядерным обидчиком.

А где-то в уголке сидит Грета Тунберг и удивляется, как в 2022 году кого-нибудь может ожидать рекордно холодная зима в Европе? О такой зиме говорит Миллер. Но шаманы, в конце концов, врать не будут. Потому что взяли деньги и обещали, что зима будет очень холодная.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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