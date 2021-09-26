Шамана Габышева, который шел в Москву изгонять Путина, бросили в психбольницу на принудительное лечение

Об этом сообщает Радио Свобода .

По словам адвоката Алексея Прянишникова, шамана отвезли в больницу, поскольку вступил в силу приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Об этом ему сообщили сотрудники изолятора.

В суде были отклонены аргументы защиты, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе 2021 ггода не доказана, а заключение экспертов Якутского психиатрического диспансера о его невменяемости необоснованно.

Сам Габышев назвал свое уголовное дело политическим. Защита планирует подать жалобу в кассационный суд и в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам человека.