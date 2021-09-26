Шамана Габышева, который шел в Москву изгонять Путина, бросили в психбольницу на принудительное лечение
В России шамана Александра Габышева, который в 2019 году отправился в Москву для совершения "обряда изгнания Путина", бросили в психбольницу на принудительное лечение
Об этом сообщает Радио Свобода .
По словам адвоката Алексея Прянишникова, шамана отвезли в больницу, поскольку вступил в силу приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре.
Об этом ему сообщили сотрудники изолятора.
В суде были отклонены аргументы защиты, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе 2021 ггода не доказана, а заключение экспертов Якутского психиатрического диспансера о его невменяемости необоснованно.
Сам Габышев назвал свое уголовное дело политическим. Защита планирует подать жалобу в кассационный суд и в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам человека.
- 26 июля стало известно, что Якутский городской суд направил шамана Александра Габышева на принудительное лечение по уголовному делу о применении силы к росгвардейцу.
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