Шамана Габышева, который шел "изгонять Путина", снова отправили в больницу

Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников, передает МБХ медиа.

Он заявил, что до вступления решения суда в силу Габышева арестовали.

Прянишников сообщил, что суд вынес постановление в отношении адвоката Ольги Тимофеевой за фразу: "Судилище, мне стыдно участвовать в таком процессе", - и за то, что она встала с опозданием при входе судьи.

Габышева поместили в психоневрологический диспансер через две недели после того, как 22 января он заявил об очередном походе на Москву на белом коне. Поводом для задержания стала жалоба врача о том, что Габышев якобы не проходит осмотр, отказывается от лечения и проявляет агрессию.

Сотрудники Росгвардии прибыли к дому, чтобы сопроводить шамана в диспансер, после чего Габышев якобы напал на силовика. Против него возбудили дело.