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Шакшука. Рецепт
Ваши завтраки станут изысканнее, если вы захотите разнообразить их приготовлением шакшуки. Блюдо очень вкусное и сочное. Подаётся к столу прямо в сковороде
Ингредиенты:
- Куриные яйца – три штуки
- Помидоры – три штуки
- Перец болгарский – один
- Чеснок – два зубчика
- Лук репчатый – один
- Оливковое масло – две столовые ложки
- Паприка (по собственному вкусу)
- Соль (по собственному вкусу)
- Перец черный (по собственному вкусу)
- Петрушка и другая зелень (по собственному вкусу)
Как приготовить шакшук?
- Мелко сечем ножом чеснок и репчатый лук
- Красный перец и помидоры нарезаем кубиками.
- Разогреваем на сковороде оливковое масло
- Добавляем посеченные чеснок и лук.
- Жарим до золотистого оттенка (не забываем помешивать)
- Добавляем кубики перца.
- Добавляем кубики помидоров.
- Добавляем черный молотый перец
- Добавляем паприку
- Тушим и помешиваем до семи минут
- Делаем три углубления в смеси овощей
- В каждое углубление вливаем по яйцу
- Подсаливаем (по своему вкусу)
- Накрываем сковороду крышкой
- Готовим до того момента, как схватится белок
- Желток оставляем немного жидким
- Посыпаем блюдо рубленой петрушкой и другой зеленью (по своему вкусу)
- Подаем к столу
Приятного аппетита!
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