Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграммах.



"Из-за принудительной мобилизации шахты Луганщины на грани закрытия. Россияне делают все, чтобы лишить ВСУ возможности усилить другие направления", - отметил он.

Да, враг применяет все имеющееся вооружение, чтобы вынудить ВСУ сосредоточить основные усилия именно здесь и не допустить каких-либо маневров. Только за минувшие сутки, 8 августа, украинские военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганщины и Донбасса. Около восьми населенных пунктов пыталась работать авиация оккупанта.

Кроме того, россиянам нанесен ракетный удар, совершены две попытки танковых атак, нанесены поражение населенных пунктов минометами.

Между тем шахты Луганщины оказались на грани закрытия. Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных Россией еще в 2014 году. Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Довжанск (Свердловск).

"Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт указанных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка - еще один шаг до полной остановки предприятий. Людей не хватает. Все знают, что с фронта не возвращаются, поэтому овладевают новыми специальности, работающие по совместительству, выходят в дополнительные изменения. Шахтеров едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий. Дошли до того, что начали приглашать на работу мужчин из соседних областей РФ. Ситуация близится к катастрофической. Хотя кто-то утверждает, что они еще толком не начинали" , - подчеркивает Гайдай.

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