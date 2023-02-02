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"Шахтер" заплатил за 18-летнего венесуэльца 1 млн евро

2 февраля, 2023 четверг
20:28
Спорт

Донецкий "Шахтер" купил форварда уругвайского "Бостон Ривер" Кевина Келси

Об этом сообщает Transfermarkt.

По данным немецкого ресурса, "Шахтер" заплатил за 18-летнего Кевина Келси 1 млн евро. Контракт с венесуэльцем подписан до 2028 года.

Келси перешел в "Бостон Ривер" только в этом году. До этого нападающий выступал в составе венесуэльского "Минерос Гуаяна", где забил 5 голов и совершил 1 ассист в 31 матче.

В этом году был опыт в чемпионате Южной Америки U20, где выступал за команду Венесуэлы.

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