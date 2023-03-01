"Шахтер" заменил Мудрыка вундеркиндом из Таджикистана
Донецкий "Шахтер" объявил о трансфере таджикского полузащитника Хусрава Тоирова
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Хусрав Тоиров подписал контракт с "Шахтером" на 5 лет. Информации о зарплате нет. Казахстанский "Атырау" получил за полузащитника 300 тыс. евро.
18-летний Тоиров – питомец таджикистанского клуба "Локомотив-Памир", за главную команду которого дебютировал в апреле 2020 года, когда ему было 15 лет.
В этом сезоне левый полузащитник сыграл в чемпионате Казахстана 11 матчей, сделал 2 голевых передачи.
Тоиров является игроком молодежной сборной Таджикистана.
- 10 февраля голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник стал игроком донецкого "Шахтера".
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