"Шахтер" заменил Мудрыка вундеркиндом из Таджикистана

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Хусрав Тоиров подписал контракт с "Шахтером" на 5 лет. Информации о зарплате нет. Казахстанский "Атырау" получил за полузащитника 300 тыс. евро.

18-летний Тоиров – питомец таджикистанского клуба "Локомотив-Памир", за главную команду которого дебютировал в апреле 2020 года, когда ему было 15 лет.

В этом сезоне левый полузащитник сыграл в чемпионате Казахстана 11 матчей, сделал 2 голевых передачи.

Тоиров является игроком молодежной сборной Таджикистана.