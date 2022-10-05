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"Шахтер" забил, но проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов

5 октября, 2022 среда
23:57
Спорт

В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил мадридскому "Реалу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Реала" со счётом 2:1. "Шахтер" пропустил два быстрых мяча на 13-й и 28-й минутах встречи - забили Родриго и Винисиус Жуниор.

"Горняки" сумели ответить в конце первого тайма. На 39-й минуте Александр Зубков одним касанием обработал роскошную поперечную передачу от Богдана Михайличенко и феноменально пробил с лета в левый нижний угол ворот.

В стартовом составе "Реала" на матч вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

До сегодняшнего дня за свою историю "Шахтер" и "Реал" встречались 6 раз. Дважды побеждали украинцев, в остальных поединках выигрывали испанцы. Голевой счет противостояния 17:9 в пользу мадридцев.

Соперниками "Шахтера" по группе F также являются "Лейпциг" и "Селтик". Украинцы в первом туре обыграли немцев 4:1, а во втором сыграли вничью с шотландцами 1:1.

В турнирной таблице группы F "Шахтер" с 4 очками занимает вторую позицию. "Реал" – первый – 9 набранных баллов. Шотландский "Селтик" с 1 баллом теперь занимает четвертое место в группе F, а немецкий "Лейпциг" с 3 очками – третий.

Лига чемпионов

3-й тур. Группа F

5 октября

"Реал" (Испания) – "Шахтер" (Украина) 2:1

Голы: Родриго, 13, Винисус, 28 – Зубков, 39

"Реал" : Лунин, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Чуамэни (Камавинга, 75), Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго (Асенсио, 80).

"Шахтер" : Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко (Траоре, 88), Мудрик, Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сикан, 67).

Предупреждение : Бондарь 55, Мудрик, 90+2

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Ліга чемпіонів
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