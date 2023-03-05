Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Львове, где проходила игра, "Шахтер" сделал счет разгромным еще в первом тайме. Александр Зубков сделал дубль, по голу забили Богдана Михайличенко и Лассина Траоре.

После перерыва избиения харьковчан продолжили Иван Петряк и Ярослав Ракицкий. Еще один гол в свои ворота отправил Игорь Курило.

"Шахтер" победил "Металлист 1925" 7:0, набрал 36 очков и догнал лидера премьер-лиги "Динпро-1", который занимает первое место только благодаря дополнительным показателям.

Чемпионат Украины

16-й тур

5 марта

"Металлист 1925" - "Шахтер" 0:7

Голы: Зубков, 5, 41, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицкий, 66