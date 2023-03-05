"Шахтер" забил 7 голов "Металлисту 1925" и догнал лидера УПЛ
В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разбил "Металлист 1925" и догнал лидера УПЛ - "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Львове, где проходила игра, "Шахтер" сделал счет разгромным еще в первом тайме. Александр Зубков сделал дубль, по голу забили Богдана Михайличенко и Лассина Траоре.
После перерыва избиения харьковчан продолжили Иван Петряк и Ярослав Ракицкий. Еще один гол в свои ворота отправил Игорь Курило.
"Шахтер" победил "Металлист 1925" 7:0, набрал 36 очков и догнал лидера премьер-лиги "Динпро-1", который занимает первое место только благодаря дополнительным показателям.
Чемпионат Украины
16-й тур
5 марта
"Металлист 1925" - "Шахтер" 0:7
Голы: Зубков, 5, 41, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицкий, 66
- 4 марта лидер УПЛ "Днепр-1" сыграл вничью с "Александрией", а "Динамо" на своем поле уступило "Ингульцу".
- 5 марта в 16-м туре чемпионата Украины "Ворскла" в меньшинстве проиграла "Заре".
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