"Шахтер" забил 6 голов "Шерифу" в юношеской Лиге УЕФА
В заключительном матче группового раунда юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" победил молдавский "Шериф" со счетом 6:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве за "Шахтер" забили Кристиан Бако, Антон Глущенко, Александр Ющенко, Илья Гулько и Владислав Погорелый и Данило Гончарук (последние двое реализовали пенальти).
"Шахтер" победил "Шериф" 6:0, набрал 9 очков, финишировал в группе D на третьей позиции и прекратил борьбу в турнире. "Шериф" не набрал ни одного пункта и остался последним. В следующий раунд пробились итальянский "Интер" (13 баллов) и испанский "Реал" (10).
Юношеская Лига УЕФА
Группа D
6-й тур
7 декабря
"Шахтер U-19" (Украина) – "Шериф U-19" (Молдова) 6:0
Голы: Бако, 6, Погорелый, 39 (пен.), Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 85 (пен.), Гулько, 87
- Напомним, 7 декабря Жуниор Мораес впервые в нынешнем сезоне попал в заявку "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Шерифа".
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