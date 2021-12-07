"Шахтер" забил 6 голов "Шерифу" в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве за "Шахтер" забили Кристиан Бако, Антон Глущенко, Александр Ющенко, Илья Гулько и Владислав Погорелый и Данило Гончарук (последние двое реализовали пенальти).

"Шахтер" победил "Шериф" 6:0, набрал 9 очков, финишировал в группе D на третьей позиции и прекратил борьбу в турнире. "Шериф" не набрал ни одного пункта и остался последним. В следующий раунд пробились итальянский "Интер" (13 баллов) и испанский "Реал" (10).

Юношеская Лига УЕФА

Группа D

6-й тур

7 декабря

"Шахтер U-19" (Украина) – "Шериф U-19" (Молдова) 6:0

Голы: Бако, 6, Погорелый, 39 (пен.), Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 85 (пен.), Гулько, 87