"Шахтер" за 6 млн евро продал 23-летнего форварда в Австрию
Бразильский форвард "Шахтера" Фернандо за 6 млн евро перешел в австрийский "Зальцбург"
Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".
"Зальцбург" заплатил "Шахтеру" за 23-летнего бразильца 6 млн. евро. Transfermarkt оценивает Фернандо вдвое меньше – в 3 млн.
Фернандо присоединился к украинским в 2018 году. "Шахтер" тогда заплатил "Палмейрасу" 5,5 млн. евро. В общей сложности бразилец провел за "горняков" 69 матчей, забил 12 голов и отдал 9 ассистов.
Форвард является автором юбилейного, 5000 гола в истории клуба. Вместе с "горняками" Фернандо завоевал 4 трофея: дважды становился чемпионом Украины (2019, 2020), выиграл Кубок Украины (2019) и Суперкубок Украины (2021).
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