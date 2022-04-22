"Шахтер" за 6 млн евро продал 23-летнего форварда в Австрию

Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".



"Зальцбург" заплатил "Шахтеру" за 23-летнего бразильца 6 млн. евро. Transfermarkt оценивает Фернандо вдвое меньше – в 3 млн.



Фернандо присоединился к украинским в 2018 году. "Шахтер" тогда заплатил "Палмейрасу" 5,5 млн. евро. В общей сложности бразилец провел за "горняков" 69 матчей, забил 12 голов и отдал 9 ассистов.



Форвард является автором юбилейного, 5000 гола в истории клуба. Вместе с "горняками" Фернандо завоевал 4 трофея: дважды становился чемпионом Украины (2019, 2020), выиграл Кубок Украины (2019) и Суперкубок Украины (2021).

15 апреля стало известно, что украинский полузащитник Михаил Мудрик может перейти в английский Брентфорд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb