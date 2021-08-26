"Шахтер" вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В первой игре, 17 августа, "Шахтер" победил в гостях "Монако" со счетом 1:0. В сегодняшней встречи "Монако" неприятно для украинских фанов провел первый тайм. Форвард Бен Йеддер оформил дубль и обеспечил французам преимущество на второй тайм.



Переломный момент случился на 66-й минуте, когда на поле появился Марлос. Натурализованный украинец за несколько минут завершил шикарную комбинацию "Шахтера" и сделал счет по сумме двух матчей 2:2.



Игра перевелась в овертайм, где украинский клуб показал яркую игру и сумел доказать результат до победного.



На 114-й минуте Михаил Мудрик отобрал мяч в центре поля, на большой скорости пробег в штрафную "Монако" и сделал прострел. Мяч попал в Рубена Агилара и феноменальной траектории залетел в ворота "Монако". Этот автогол вывел "горняков" в групповой этап ЛЧ.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф. Ответный матч

25 августа

"Шахтер" (Украина) - "Монако" (Франция) 2:2 (первый матч - 1:0)

Голы: Марлос, 74, Агилар, 114 (авт.) - Бен Еддер, 18 39

Напомним, 17 августа в первом матче плей-офф Лиги чемпионов "Шахтер" победил "Монако".

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