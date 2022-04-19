"Шахтер" вышел на матч с "Фенербахче" в футболках с фото 4-летней девочки из Мариуполя

Об этом сообщил "Шахтер" в Instagram.

В украинском клубе заявили, что хотят, чтобы весь мир узнал историю четырехлетней Алисы, которая все дни войны находится в бомбоубежище Мариуполя.

"В результате военной агрессии России на территории Украины с 24 февраля погибли 205 детей. Сегодняшний матч – возможность показать через историю Алисы весь ужас войны. Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья.

Алиса хочет вернуться домой. Равно как и миллионы украинских детей. И мы верим, что так и будет", - написали в "Шахтере".

Встреча в Стамбуле завершилась победой "Фенербахче" 1:0.

⚒ «Шахтар» вийшов на матч з «Фенербахче» у футболках з фото чотирирічної дівчинки Аліси, яка всі дні війни перебуває в бомбосховищі Маріуполя ????????#ФенербахчеШахтар #Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/lm2W8XDsGl — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 19, 2022

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