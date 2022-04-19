"Шахтер" вышел на матч с "Фенербахче" в футболках с фото 4-летней девочки из Мариуполя
"Шахтер" вышел на благотворительную игру с турецким "Фенербахче" в футболках с изображением четырехлетней девочки Алисы, находящейся в бомбоубежище в Мариуполе
Об этом сообщил "Шахтер" в Instagram.
В украинском клубе заявили, что хотят, чтобы весь мир узнал историю четырехлетней Алисы, которая все дни войны находится в бомбоубежище Мариуполя.
"В результате военной агрессии России на территории Украины с 24 февраля погибли 205 детей. Сегодняшний матч – возможность показать через историю Алисы весь ужас войны. Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья.
Алиса хочет вернуться домой. Равно как и миллионы украинских детей. И мы верим, что так и будет", - написали в "Шахтере".
Встреча в Стамбуле завершилась победой "Фенербахче" 1:0.
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