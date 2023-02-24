Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" начинал матч во Франции с преимуществом над "Ренном", ведь в первой встрече украинцы одержали победу 2:1. Однако уже в сегодняшней игре основное время закончилось победой французов – 1:0. На 52-й минуте Токо Экамби вывел "Ренн" вперед.

"Шахтер" пропустил и в овертайме. На 106-й минуте Ибрагим Салах удвоил преимущество "Ренна" и почти отобрал надежду украинцев на победу "горняков".

Самый эмоциональный момент случился на 119-й минуте, когда 18-летний Жануэль Беллосян курьезным рикошетом отправил мяч в сетку собственных ворот. Этот автогол дал "Шахтеру" возможность отыграться в серии пенальти.



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В одиннадцатиметровых дуэлях украинец Анатолий Трубин показал мастерство и отразил 2-й и 3-й удары "Ренна", но пропустил 1-й, 4-й, 5-й и 6-й.

Свои пенальти за "Шахтер" реализовали Егор Назарина, Георгий Судаков и Артем Бондаренко. Четвертым к мячу подходил Валерий Бондарь, но центрбек пробил мимо ворот. Пятый удар "Шахтера" от Даниила Сикана также не превратился в гол.

Шестым к мячу подошел Ефим Конопля, правый защитник тонким ударом переиграл Стива Манданду. После этого между футболистами "Шахтера" и "Ренна" началась стычка, но арбитру удалось успокоить игроков.

Анатолий Трубин отразил и 7-й удар от "Ренна". Судьбу матча решил Кевин Келси, принесший "Шахтеру" победу 5:4 в серии пенальти.



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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне. Начало в 13.00.

Лига Европы

1/16 финала

23 февраля

"Ренн" (Франция) – "Шахтер" (Украина) 2:1 (Первый матч – 1:2)

Голы: Токо Экамби, 52, Салах, 106 – Белосьян, 119 (авт.)

Серия пенальти – 4:5