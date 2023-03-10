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Обзор

"Шахтер" в Лиге Европы, а Костюк победила россиянку в финале турнира WTA: обзор самых главных событий украинского спорта за неделю

Влад Дидусь
10 мартa, 2023 пятница
20:00
Спорт

В течение недели донецкий "Шахтер" сыграл вничью против нидерландского "Фейенорда", украинка Марта Костюк выиграла турнир WTA в США, а фристайлист Дмитрий Котовский выиграл второй в сезоне этап Кубка мира

Футбол: состав сборной Украины на Англию, 16-й тур УПЛ и ничья "Шахтера" в Лиге Европы

Без сомнений, наиболее обсуждаемая тема на прошлой неделе в украинском спорте – это заявка сборной на матч отбора Евро-2024 против Англии.

Главной неожиданностью стало возвращение в национальную команду Евгения Коноплянки, выступающего за польскую "Краковию". Кроме основного списка из 26 игроков Руслан Ротань определил резерв, в который попали еще 13 футболистов:

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Потрошитель (оба - "Шахтер").

Защитники: Александр Караваев ("Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - "Днепр-1").

Полузащитники : Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль- Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Марсель", Франция), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1").

Резервный список: Андрей Пятов ("Шахтер"), Никита Шевченко ("Александрия"), Александр Тимчик, Денис Попов (оба - "Динамо"), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все - "Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Интересно, что в основном списке сборной рекордное для Украины количество футболистов, выступающих в зарубежных топ-5 чемпионатах. Таких игроков сразу 8, и у всех них совершенно разная ситуация в своих клубах.

Михаил Мудрик не выходит на футбольное поле уже два матча подряд. В течение недели лондонский "Челси" без помощи украинца победил в АПЛ "Лидс" (1:0), а в Лиге чемпионов прошел дортмундскую "Боруссию" (2:0). Ничего, ждем Мудрика уже в следующем матче!

А вот Виктор Цыганков снова отметился результативной передачей в Ла Лиге, к слову в третьем матче подряд. Хотя его "Жироне" и не удалось победить "Гетафе" (2:3), украинец провел на поле все 90 минут и немного становится ключевым игроком команды.

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко и центрбек "Борнмута" Илья Забарный пропустили свои матчи в АПЛ из-за повреждений.

Александр Зинченко отыграл на неделе два матча. В АПЛ "Арсенал" совершили невероятный камбэк в игре с "Борнмутом" (3:2), а в Лиге Европы сыграли вничью со "Спортингом" (2:2). Украинец является фундаментальным игроком в тактическом построении "канониров" и уверенно идет с командой в чемпионство.

Чуть хуже обстоят дела у наших игроков в чемпионате Франции. Руслан Малиновский отыграл за "Марсель" всего 45 минут в матче с "Ренном" (1:0). Эдуард Соболь сыграл полный матч за "Страсбург", но его команда проиграла "Бресту" (0:1).

В украинской Премьер-лиге отыграли 16-й тур. Любопытно, что не обошлось без сенсаций. Например, киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Ингульцу" из пгт Петрово (0:2).

Лидер чемпионата СК "Днепр-1" сыграл вничью против "Александрии" (2:2), а "Шахтер" воспользовался ошибкой днепрян - разгромил харьковский "Металлист 1925" (7:0) и догнал их в турнирной таблице.

Результаты всех матчей 16-го тура УПЛ:

Пятница, 3 марта

"Кривбасс" – "Колос" 1:0

Гол: Вернидуб, 60

Суббота, 4 марта

"Александрия" – "Днепр-1" 2:2

Голы: Мустафаев, 30, 88 – Бланко, 23, Довбык, 58

"Динамо" - "Ингулец" 0:2

Голы: Казак, 12, Одарюк, 43

"Верес" - "Черноморец" 1:3

Голы: Маткобожик, 60 - Бадибанга, 13, Алефиренко, 79, Гладкий, 90+3 (пен.)

Воскресенье, 5 марта

"Ворскла" - "Заря" 2:3

Голы: Сефери, 5, 16 (пен.) – Бражко, 57, 90+3 (пен.), Русин, 90+1

Удаление: Рамирес, 72 ("Ворскла")

"Металлист 1925" - "Шахтер" 0:7

Голы: Зубков, 5, 41, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицкий, 66

"Металлист" - "Движение" 1:2

Голы: Панасенко, 49 – Климчук, 18, Карабин, 77

Понедельник, 6 марта

"Львов" – "Минай" 1:0

Гол: Ременяк, 77

Вчера, 9 марта, донецкий "Шахтер" сыграл в 1/8 финала Лиги Европы. Соперником украинцев стал нидерландский "Фейеноорд". Встреча закончилась вничью 1:1, а единственный гол за "горняков" забил Ярослав Ракицкий.

Ответный матч пройдет 16 марта.

Теннис: первая победа Костюк в финале турнира WTA

Украинка Марта Костюк очень удачно провела прошлую неделю. Вторая ракетка Украины вышла в финал турнира WTA в США.

В финальном поединке Костюк победила выступавшую в нейтральном статусе россиянку Варвару Грачеву со счетом 6:3, 7:5.

20-летняя Марта Костюк выиграла турнир WTA в одиночном разряде впервые в карьере. В мировом рейтинге украинка занимает 55 место.

Легкая атлетика: успех украинцев на чемпионате Европы

Украинские спортсмены удачно провели чемпионат Европы по легкой атлетике в зале, прошедшем в турецком Стамбуле в прошлый уикенд.

В прыжках в высоту сразу три украинца попали на пьедестал. Ярослава Магучих выиграла золото, а Екатерина Табашник – бронзу в женских соревнованиях. Среди мужчин Андрей Проценко завоевал серебряную медаль.

Роман Кокошко с национальным рекордом стал третьим в толкании ядра.

Фехтование: первая медаль Харлан с 2019 года

В греческих Афинах состоялся финал Кубка мира по фехтованию, где украинке Ольге Харлан удалось завоевать серебряную медаль.

Для Харлан – это первая медаль КМ с декабря 2019 года. После провала на Олимпиаде-2020 украинка останавливала свою карьеру и возобновила ее только в прошлом году.

В общей сложности Ольга Харлан завоевала в своей карьере - 29 медалей на Кубках мира.

Спортивная гимнастика: Украина выиграла медальный зачет этапа КМ

На прошлой неделе украинские спортсмены прекрасно показали себя на прошедшем в Катаре этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.

Сборная Украины завоевала на соревнованиях 4 медали и выиграла медальный зачет. Золотую и серебряную медаль завоевала 15-летняя Анна Лащевская. Еще одно золото на счету Ильи Ковтуна. Серебряную медаль завоевал Игорь Радивилов.

Фристайл: Котовский завоевал второе в сезоне золото Кубка мира

В воскресенье, 5 марта, фристайлист Дмитрий Котовский выиграл второй в сезоне этап Кубка мира и стал лидером в общем зачете лыжной акробатики.

В общем зачете Котовский набрал 351 балл и перед конечным этапом Кубка мира, который пройдет в Казахстане 19 марта, вышел на первое место. Украинец опережает ближайшего конкурента на 2 пункта.

Это золото Кубка мира стало для Дмитрия Котовского вторым в этом сезоне и вообще в карьере.

Все фото - Getty Images

Сборная Украины
Руслан Малиновский
Виктор Циганков
Виталий Миколенко
Ярослава Магучих
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