"Шахтер" в большинстве победил "Ворсклу" и догнал "Динамо" в УПЛ
В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Полтаве переиграл "Ворсклу", которая с 29-й минуты играла в меньшинстве
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Полтаве "Ворскла" осталась в меньшинстве на 29-й минуте, когда за повторное предупреждение был удален Оливье Тиль.
"Шахтер" воспользовался численным преимуществом на 65-й минуте - забил Тете. Развил преимущество команды Роберто Де Дзерби на 79-й минуте Манор Соломон.
"Шахтер" победил "Ворсклу" 2:0, набрал 29 очков и догнал в турнирной таблице "Динамо", которое также имеет 29 пунктов и свой матч 12-го тура сыграет 24 октября против "Днепра-1".
"Ворскла" с 24 баллами осталась третьей.
Чемпионат Украины
12-й тур
23 октября
"Ворскла" - "Шахтер" 0:2
Голы: Тете, 65
Удаление: Тиль, 29
"Верес" - "Мариуполь" 2:0
Голы: Шестаков, 64, 80
22 октября
"Металлист 1925" - "Ингулец" 4:0
Голы: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крысько, 83
"Десна" - "Александрия" 1:1
Голы: Безбородко, 35, Третьяков, 28
- Напомним, в другом субботнем матче "Верес" обыграл на своем поле "Мариуполь" .
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