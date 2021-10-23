"Шахтер" в большинстве победил "Ворсклу" и догнал "Динамо" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Полтаве "Ворскла" осталась в меньшинстве на 29-й минуте, когда за повторное предупреждение был удален Оливье Тиль.

"Шахтер" воспользовался численным преимуществом на 65-й минуте - забил Тете. Развил преимущество команды Роберто Де Дзерби на 79-й минуте Манор Соломон.

"Шахтер" победил "Ворсклу" 2:0, набрал 29 очков и догнал в турнирной таблице "Динамо", которое также имеет 29 пунктов и свой матч 12-го тура сыграет 24 октября против "Днепра-1".

"Ворскла" с 24 баллами осталась третьей.

Чемпионат Украины

12-й тур

23 октября

"Ворскла" - "Шахтер" 0:2

Голы: Тете, 65

Удаление: Тиль, 29

"Верес" - "Мариуполь" 2:0

Голы: Шестаков, 64, 80

22 октября

"Металлист 1925" - "Ингулец" 4:0

Голы: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крысько, 83

"Десна" - "Александрия" 1:1

Голы: Безбородко, 35, Третьяков, 28