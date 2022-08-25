"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов
Сегодня, 25 августа, в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" во время жеребьевки был в третьей корзине. "Горняки" не могли встретиться с итальянскими "Интером" и "Наполи", австрийским "Зальцбургом", немецкой "Боруссией Дортмунд", португальским "Спортингом" и "Бенфикой", а также немецким "Байером".
В результате донецкий "Шахтер" оказался в группе F. Украинцы будут бороться за выход в плей-офф с мадридским "Реалом", немецким "Лейпцигом" и шотландским "Селтиком".
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23 августа "Динамо" проиграло "Бенфике". Команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги чемпионов и продолжит выступления на групповом раунде Лиги Европы.
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