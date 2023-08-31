"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов 2023/24
Сегодня, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2023/24. Своих соперников в турнире узнал донецкий "Шахтер"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Шахтер" во время жеребьевки был в третьей корзине, в которой также находились австрийский "Зальцбург", итальянские "Милан" и "Лацио", португальская "Брага", сербская "Црвена Звезда", датский "Копенгаген" и ПСВ из Нидерландов. Эти команды не смогут стать соперником "горняков".
В результате донецкий "Шахтер" оказался в группе H. Украинцы будут бороться за выход в плей-офф с каталонской "Барселоной", португальским "Порту" и бельгийским "Антверпеном".
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