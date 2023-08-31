"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов 2023/24

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Шахтер" во время жеребьевки был в третьей корзине, в которой также находились австрийский "Зальцбург", итальянские "Милан" и "Лацио", португальская "Брага", сербская "Црвена Звезда", датский "Копенгаген" и ПСВ из Нидерландов. Эти команды не смогут стать соперником "горняков".

В результате донецкий "Шахтер" оказался в группе H. Украинцы будут бороться за выход в плей-офф с каталонской "Барселоной", португальским "Порту" и бельгийским "Антверпеном".