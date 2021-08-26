"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Жеребьевка состоялось в Стамбуле (Турция).



На групповом этапе сыграют 32 клуба, которые при жеребьевке были распределены на четыре корзины. В первую попали действующие победители ЛЧ и Лиги Европы, а также чемпионы шести стран - лидеров рейтинга УЕФА. В остальных корзинах команды были распределены согласно их личным рейтингам.



В одной группе не могли сыграть клубы из одной страны, а также при жеребьевке были разведены представители Украины и России.



Лига чемпионов



Группа D



1. "Интер" (Италия)



2. "Реал" (Испания)



3. "Шахтер" (Украина)



4. "Шериф" (Молдова)

Напомним, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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