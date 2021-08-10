"Шахтер" узнал соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" встретится с французским "Монако"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В третьем квалификационном раунде ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", а "Монако" оказалось сильнее пражской "Спарты".
Матчи плей-офф раунда ЛЧ состоятся 17 и 24 августа. Победители сыграют в групповом раунде турнира.
- 10 августа в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Генк".
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