"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" сыграет против нидерландского "Фейенорда" в 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матчах, прошедших вечером 23 февраля, путевки в 1/8 финала Лиги Европы оформили: донецкий "Шахтер", английский "Манчестер Юнайтед", итальянские "Рома" и "Ювентус", немецкие "Унион" и "Байер", испанский " Севилья" и португальский "Спортинг".
В 1/16 финала Лиги Европы не участвовали английский "Арсенал", турецкий "Фенербахче", испанские "Бетис" и "Сосьедад", бельгийский "Юнион Сент-Жиллуа", нидерландский "Фейеноорд", немецкий "Фрайбург" и венгерский ". Эти команды вышли в 1/8 на прямую, как победители групп.
Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта. Донецкий "Шахтер" во время жеребьевки был несеян. Нашей команде выпал жребий сыграть против нидерландского "Фейеноорда".
- 23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций украинский СК "Днепр-1" не сумел победить киприотский АЕК Ларнака.
- В Лиге Европы донецкий "Шахтер" по пенальти одолел французский "Ренн" и вышел в 1/8 финала.
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