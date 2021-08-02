"Шахтер" узнал потенциального соперника в плей-офф Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 2 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. В каком решалась и судьба донецкого "Шахтера".



Если "горняки" пройдут "Генк" в третьем квалификационном раунде ЛЧ, то встретятся с победителем пары "Монако" - "Спарта".



Первые поединки плей-офф запланированы на 17-18 августа. Матчи состоятся 24-25 августа.



Лига чемпионов



Квалификация. Плей-офф



путь нечемпионов



"Шахтер" / "Генк" - "Монако" / "Спарта"





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb