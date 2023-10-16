"Шахтер" уволил ван Леувена и назначил нового тренера
"Шахтер" уволил нидерландца Патрика ван Леувена с должности главного тренера и назначил на его место спортивного директора клуба Дарио Срну
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
В донецком клубе объявили о прекращении контракта с Патриком ван Леувеном. Вместе с нидерландцем "Шахтер" покидает весь тренерский штаб.
Исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" стал спортивный директор клуба Дарио Срна.
Патрик ван Леувен возглавил "Шахтер" в июле 2023 года и был уволен после 12 матчей.
"Шахтер" имеет 18 очков и идет третьим в чемпионате Украины. Дончан опережают "Кривбасс" (20 пунктов) и "Полесье" (19), которые провели на одну игру больше.
В Лиге чемпионов "Шахтер" проиграл португальскому "Порту" (1:3) и победил бельгийский "Антверпен" (3:2) и идет в группе H третьим. Таким соперником украинского клуба является испанская "Барселона".
Что известно о Патрике ван Леувене
Во время игровой карьеры ван Леувен выступал за "Спарту" и "Гелмонд Спорт" из Нидерландов. Тренерскую и менеджерскую карьеру начал в должности координатора роттердамской академии "Фейенорда".
В 2006-2013 годах работал в должности директора академии "Шахтера" (2006-2013). Также был спортивным директором казахстанского "Кайрата", директором израильской академии "Маккаби" и тренировал клуб из Тель-Авива, с которым получил Кубок страны-2021.
Также 54-летний нидерландец возглавлял луганскую "Зарю", которую привел к бронзовым медалям чемпионата Украины 2022/23.
Что известно о Дарио Срне
Дарио Срна начал карьеру в хорватском "Хайдуке". Выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 год. Защитник провел за дончан 494 матча, забил 45 голов и отдал 121 результативную передачу. В 2018-2019 годах играл за итальянский "Кальяри".
За сборную Хорватии Срна сыграл
41-летний хорват вернулся в "Шахтер" летом 2019 года и стал одним из ассистентов тогдашнего главного тренера "Шахтера" португальца Луиша Каштру. В декабре 2022 года Срну назначили директором "Шахтера" по футболу, а в марте 2023-го – спортивным директором клуба.
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