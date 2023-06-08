"Шахтер" уволил главного тренера Йовичевича, - СМИ
Донецкий "Шахтер" прекратил сотрудничество с хорватским тренером Игорем Йовичевичем
Об этом сообщает "ТаТоТакое".
По информации источника, владелец "Шахтера" Ринат Ахметов решил прекратить сотрудничество с тренерским штабом Игоря Йовичевича.
Клуб уже ищет нового главного тренера. Рассматриваются несколько европейских специалистов и тренер "Зари" Патрик ван Левен.
Карьера Игоря Йовичевича
Игорь Йовичевич в Украине с 2003 года. Хорватский специалист, будучи футболистом, играл за "Карпаты". Позже тренировал львовский клуб, а с 2020 по лето 2022 года возглавлял СК "Днепр-1".
Под руководством 49-летнего хорвата "Шахтер" сыграл 40 матчей, в которых они одержали 24 победы.
Команда выиграла УПЛ, выходила в плей-офф Лиги Европы.
- 28 мая золото премьер-лиги и путевку в ЛЧ досрочно получил "Шахтер", обыгравший "Днепр-1".
- Киевское "Динамо" упустило шансы на бронзовые награды и во второй раз в истории осталось без медалей чемпионата Украины.
- 4 июня серебро УПЛ получил "Днепр-1", а "Заря" - бронзу.
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