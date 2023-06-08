"Шахтер" уволил главного тренера Йовичевича, - СМИ

Об этом сообщает "ТаТоТакое".

По информации источника, владелец "Шахтера" Ринат Ахметов решил прекратить сотрудничество с тренерским штабом Игоря Йовичевича.

Клуб уже ищет нового главного тренера. Рассматриваются несколько европейских специалистов и тренер "Зари" Патрик ван Левен.

Карьера Игоря Йовичевича

Игорь Йовичевич в Украине с 2003 года. Хорватский специалист, будучи футболистом, играл за "Карпаты". Позже тренировал львовский клуб, а с 2020 по лето 2022 года возглавлял СК "Днепр-1".

Под руководством 49-летнего хорвата "Шахтер" сыграл 40 матчей, в которых они одержали 24 победы.

Команда выиграла УПЛ, выходила в плей-офф Лиги Европы.