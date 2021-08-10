"Шахтер" уверенно победил "Генк" и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Ответный матч проходил в Украине на столичном НСК "Олимпийский". "Шахтер" резво начал встречу и в середине второго тайма вышел вперед. Голом отметился Лассина Траоре. Для новичка "горняков" это уже третий гол за стартовые 5 матчей за сезона.



"Шахтер" сумел удвоить преимущество на 77-й минуте. Маркос Антонио отправил мяч практически в пустые ворота, после того как тот отскочил от защитника "Генка".



Бельгийский клуб решил забить хотя бы "гол престижа", ведь за последние 15 минут было практически невозможно отыграться от общего счета 4:1 (первый матч - 2:1).



На 90-й минуте Сирьель Дессер поразил ворота Анатолия Трубина, однако этот мяч уже ничего не решал. "Шахтер" сыграет в следующем раунде Лиги чемпионов.



В плей-офф раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" - "Спарта".



Лига чемпионов



Квалификация. 3-й раунд



Первый матч - 2:1



10 августа



"Шахтер" (Украина) - "Генк" (Бельгия) 2:1



Голы: Траоре, 27, Антонио, 77 - Дессер, 90

Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что капитан команды Тарас Степаненко остался в запасе на матч против "Генка" из тактических соображений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb