"Шахтер" уверенно победил "Генк" и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Генк"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ответный матч проходил в Украине на столичном НСК "Олимпийский". "Шахтер" резво начал встречу и в середине второго тайма вышел вперед. Голом отметился Лассина Траоре. Для новичка "горняков" это уже третий гол за стартовые 5 матчей за сезона.
"Шахтер" сумел удвоить преимущество на 77-й минуте. Маркос Антонио отправил мяч практически в пустые ворота, после того как тот отскочил от защитника "Генка".
Бельгийский клуб решил забить хотя бы "гол престижа", ведь за последние 15 минут было практически невозможно отыграться от общего счета 4:1 (первый матч - 2:1).
На 90-й минуте Сирьель Дессер поразил ворота Анатолия Трубина, однако этот мяч уже ничего не решал. "Шахтер" сыграет в следующем раунде Лиги чемпионов.
В плей-офф раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" - "Спарта".
Лига чемпионов
Квалификация. 3-й раунд
Первый матч - 2:1
10 августа
"Шахтер" (Украина) - "Генк" (Бельгия) 2:1
Голы: Траоре, 27, Антонио, 77 - Дессер, 90
- Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк".
- Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что капитан команды Тарас Степаненко остался в запасе на матч против "Генка" из тактических соображений.
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