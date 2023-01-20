"Шахтер" убрал русскоязычную версию сайта
Теперь на официальном сайте "Шахтера" больше нет русского языка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В пятницу, 20 января, пользователи заметили, что на официальном сайте "Шахтера" отсутствует русскоязычная версия. Еще вчера она была доступна
Теперь официальный сайт "Шахтера" доступен на украинском, английском и польском языках.
- 20 января директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна осудил деятельность ФИФА.
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