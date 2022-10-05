"Шахтер" U19 разгромно проиграл "Реалу" в юношеской Лиге УЕФА
В 3-м туре группового этапа юношеской Лиги УЕФА донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" проиграл "Реалу" с разгромным счетом 1:6. Украинские футболисты сегодня не забивали, мяч для "горняков" оформил защитник испанцев Хакобо Наверос, отличившийся автоголом.
"Шахтер" набрал за 3 матча 6 очков и занимает вторую позицию в квартете. Лидирует в группе F – "Реал", у испанского клуба 7 очков. "Лейпциг" имеет на своем счету 1 пункт, а "Селтик" – 3 балла.
Юношеская Лига УЕФА
Группа F. 3-й тур
5 октября
"Реал" U19 (Испания) - "Шахтер" U19 (Украина) 6:1
Голы : Браво, 30, Гарсия, 34, 48, Фортуни, 45, Перес, 54, 73 - Наверос, 42 (авт.)
- В среду, 14 сентября, в Варшаве донецкий "Шахтер" победил шотландский "Селтик" во 2-м туре юношеской Лиги УЕФА.
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