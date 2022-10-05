Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" проиграл "Реалу" с разгромным счетом 1:6. Украинские футболисты сегодня не забивали, мяч для "горняков" оформил защитник испанцев Хакобо Наверос, отличившийся автоголом.

"Шахтер" набрал за 3 матча 6 очков и занимает вторую позицию в квартете. Лидирует в группе F – "Реал", у испанского клуба 7 очков. "Лейпциг" имеет на своем счету 1 пункт, а "Селтик" – 3 балла.

Юношеская Лига УЕФА

Группа F. 3-й тур

5 октября

"Реал" U19 (Испания) - "Шахтер" U19 (Украина) 6:1

Голы : Браво, 30, Гарсия, 34, 48, Фортуни, 45, Перес, 54, 73 - Наверос, 42 (авт.)

В среду, 14 сентября, в Варшаве донецкий "Шахтер" победил шотландский "Селтик" во 2-м туре юношеской Лиги УЕФА.

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