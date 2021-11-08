"Шахтер" трогательно простился с бразильцем, сыгравшим за них 197 матчей
Донецкий "Шахтер" простился с бразильским нападающим Дентиньо
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина.
Палкин трогательно поблагодарил 32-летнего Дентиньо, у которого закончился контракт с "горняками".
"Сегодня завершается более 10-летняя история выступлений Дентиньо за "Шахтер". Дебютировав в июле 2011 года на "Донбасс Арене", он 197 раз выходил на поле в оранжево-черной футболке, забил 29 мячей и выиграл вместе с командой 16 трофеев Дентиньо всегда старался быть полезным, в каждом матче играл с огромным желанием и самоотдачей. ".
В составе "Шахтера" Дентиньо провел 197 матчей, забил 29 голов и отдал 16 ассистов. Бразилец 7 раз выигрывал чемпионат Украины, брал 6 кубков Украины, также получил два Суперкубка Украины.
В 2011 году "Шахтер" купил Дентиньо у бразильского "Коринтианса" за 7,5 млн евро. Сейчас форвард стоит 1,5 млн. евро и покидает донецкий клуб бесплатно.
- 1 октября сообщалось, что Дентиньо может вернуться в "Коринтианс".
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