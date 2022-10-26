"Шахтер" требует за Мудрика минимум 70 млн евро, - журналист Бурбас

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

"В частных разговорах с европейскими агентами руководство "Шахтера" где-то 1-2 недели назад заявляло позицию, что торги по Михаилу Мудрику уже будет начинать с цифры в 70 млн евро. Это при том, что до старта в Лиге чемпионов оценивало вингера в 50 млн", – написал Бурбас.

В этом сезоне 21-летний украинский вингер показывает яркую игру в Лиге чемпионов. За 5 матчей Михаил Мудрик забил 3 гола и отдал 2 ассиста, украинец является одним из самых результативных футболистов турнира.

В общей сложности, на счету Михаила Мудрика 11 матчей, 6 голов и 7 ассистов в этом сезоне.

Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 млн. евро. Последний раз немецкий портал обновлял цену за украинца в начале сентября.

25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".

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