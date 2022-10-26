"Шахтер" сыграл вничью со "Селтиком" и гарантировал себе выход в плей-офф еврокубков
В 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в Глазго и закончился со счётом 1:1. "Селтику" удалось забить первому. На 34-й минуте Георгиос Якумакис вывел хозяев вперед.
"Шахтер" сумел реабилитироваться на 58-й минуте. Даниил Сикан отдал пас на Михаила Мудрика, а вингер нанес удар по воротам шотландцев. Мяч невероятной траекторией залетел в сетку – 1:1.
После 5 туров "Шахтер" имеет 6 очков и занимает в группе F третье место. "Селтик" с 1 пунктом на четвёртой позиции.
"Реал" с 10 баллами лидирует и досрочно гарантировал место в плей-офф. "Лейпциг" с 9 очками – второй.
В 6-м туре "Шахтер" сыграет против "Лейпцига". "Горняки" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, но если победят немцев, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ.
Лига чемпионов
5-й тур
25 октября
"Селтик" (Шотландия) – "Шахтер" (Украина) 1:1
Голы: Якумакис, 34 - Мудрик, 58
"Селтик": Гарт, Тейлор, Йенц, Картер-Викерс, Юранович, Хатате (Тернбулл 84), О'Райли, Якумакис, Хакшабанович (Маеда 65), Абада (Форрест 66), Фурухаси (Муй 66).
"Шахтер": Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Тейлор, Степаненко, Бондаренко, Мудрик (Петряк 90), Зубков, Судаков (Кривцов 90), Траоре (Сикан 57).
Предупреждения: Матвиенко 31, Бондарь 50, Степаненко 56, Зубков 90
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11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4 туре Лиги чемпионов.
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