Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил в Глазго и закончился со счётом 1:1. "Селтику" удалось забить первому. На 34-й минуте Георгиос Якумакис вывел хозяев вперед.

"Шахтер" сумел реабилитироваться на 58-й минуте. Даниил Сикан отдал пас на Михаила Мудрика, а вингер нанес удар по воротам шотландцев. Мяч невероятной траекторией залетел в сетку – 1:1.

После 5 туров "Шахтер" имеет 6 очков и занимает в группе F третье место. "Селтик" с 1 пунктом на четвёртой позиции.

"Реал" с 10 баллами лидирует и досрочно гарантировал место в плей-офф. "Лейпциг" с 9 очками – второй.

В 6-м туре "Шахтер" сыграет против "Лейпцига". "Горняки" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, но если победят немцев, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ.

Лига чемпионов

5-й тур

25 октября

"Селтик" (Шотландия) – "Шахтер" (Украина) 1:1

Голы: Якумакис, 34 - Мудрик, 58

"Селтик": Гарт, Тейлор, Йенц, Картер-Викерс, Юранович, Хатате (Тернбулл 84), О'Райли, Якумакис, Хакшабанович (Маеда 65), Абада (Форрест 66), Фурухаси (Муй 66).

"Шахтер": Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Тейлор, Степаненко, Бондаренко, Мудрик (Петряк 90), Зубков, Судаков (Кривцов 90), Траоре (Сикан 57).

Предупреждения: Матвиенко 31, Бондарь 50, Степаненко 56, Зубков 90

11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4 туре Лиги чемпионов.

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