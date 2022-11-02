Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, не имевший для "Шахтер" турнирного значения, завершился в Варшаве нулевой ничьей. Дончане досрочно гарантировали себе выход в 1/16 финала и финишировали на второй позиции в группе F с 10 очками. "Лейпциг" с 5 баллами занял третью позицию и также продолжит борьбу на этой стадии турнира.

Испанский "Реал" с 16 пунктами выиграл соревнования в квартете и попал сразу в 1/8 финала. Шотландский "Селтик" набрал 3 очка и прекратил борьбу.

Сегодня "Шахтер" также сыграет последний матч на групповом раунде взрослой лиги чемпионов. Игра с "Лейпцигом" начнется в Варшаве в 19:45. "Горняки" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, но если победят немцев, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ.

После 5 туров украинский клуб имеет 6 очков и занимает в группе F третье место. Испанский "Реал" с 10 баллами лидирует, "Лейпциг" с 9 очками – второй. Шотландский "Селтик" с 2 пунктами на четвёртой позиции.

Юношеская Лига УЕФА

6-й тур. Группа F

2 ноября

"Шахтер" U19 (Украина) – "Лейпциг" U19 (Германия) 0:0

1 ноября стало известно, что Марьян Швед и Александр Зубков не помогут "Шахтеру" в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига"

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