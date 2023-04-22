Об этом сообщает Еспресо.TV.

В столице "Шахтер" вышел вперед на 12-й минуте. После дальнего удара низом Тараса Степаненко динамовский голкипер Руслан Нещерет допустил ошибку и не смог поймать мяч.

"Динамо" сравняло счет на 82-й минуте, когда ударом со штрафного под перекладину забил Александр Андриевский.

"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо", набрал 53 очка и остался на первом месте. Дончане опережают ближайшего преследователя - "Зарю" - на 7 пунктов. У "Динамо" 41 балл и идет четвертым.

Чемпионат Украины

22-й тур

22 апреля

"Динамо" – "Шахтер" 1:1

Голы: Андриевский, 82 - Степаненко, 12