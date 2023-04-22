"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в чемпионате Украины
22 апреля в 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Шахтером"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В столице "Шахтер" вышел вперед на 12-й минуте. После дальнего удара низом Тараса Степаненко динамовский голкипер Руслан Нещерет допустил ошибку и не смог поймать мяч.
"Динамо" сравняло счет на 82-й минуте, когда ударом со штрафного под перекладину забил Александр Андриевский.
"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо", набрал 53 очка и остался на первом месте. Дончане опережают ближайшего преследователя - "Зарю" - на 7 пунктов. У "Динамо" 41 балл и идет четвертым.
Чемпионат Украины
22-й тур
22 апреля
"Динамо" – "Шахтер" 1:1
Голы: Андриевский, 82 - Степаненко, 12
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное