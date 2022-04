"Шахтер" сыграл благотворительный матч в футболках, посвященных детям, погибшим в Украине из-за российской агрессии

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" в Турции провел благотворительный матч с "Антальяспором" в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

"Горняки" вышли на матч в футболках с фотографией в память о 3-месячной украинке Кире Глодане, которая вместе с мамой и бабушкой погибла в Одессе в результате ракетных обстрелов города российскими войсками. Под фото была надпись "How many more?" ("Сколько еще?"). Ведь на сегодняшний день жертвами агрессии России стали уже 215 украинских детей... Игра началась минутой молчания в память о жертвах войны.

"Шахтер" одержал волевую победу со счетом 2:1. На гол Эрдилмана на 8 минуте "горняки" ответили точными выстрелами Соломона на 21-й и Топалова на 76-й.

Следующий матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace дончане проведут 1 мая в Хорватии с местным клубом "Хайдук" (Сплит).

На прошедшем матче в рамках благотворительного тура "Шахтер" вышел в футболках с фото 4-летней девочки из Мариуполя.

