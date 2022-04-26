English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт "Шахтер" сыграл благотворительный матч в футболках, посвященных детям, погибшим в Украине из-за российской агрессии

"Шахтер" сыграл благотворительный матч в футболках, посвященных детям, погибшим в Украине из-за российской агрессии

26 апреля, 2022 вторник
05:53
Спорт

На матч в Турции футболисты "Шахтера" вышли в футболках, где на принте изображена рука Валерии Глодан с бейджиком из роддома о рождении ее дочери Киры в январе этого года - оба погибли после обстрела российской ракетой жилого дома в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" в Турции провел благотворительный матч с "Антальяспором" в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

"Горняки" вышли на матч в футболках с фотографией в память о 3-месячной украинке Кире Глодане, которая вместе с мамой и бабушкой погибла в Одессе в результате ракетных обстрелов города российскими войсками. Под фото была надпись "How many more?" ("Сколько еще?"). Ведь на сегодняшний день жертвами агрессии России стали уже 215 украинских детей... Игра началась минутой молчания в память о жертвах войны.

"Шахтер" одержал волевую победу со счетом 2:1. На гол Эрдилмана на 8 минуте "горняки" ответили точными выстрелами Соломона на 21-й и Топалова на 76-й.

Следующий матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace дончане проведут 1 мая в Хорватии с местным клубом "Хайдук" (Сплит).

  • На прошедшем матче в рамках благотворительного тура "Шахтер" вышел в футболках с фото 4-летней девочки из Мариуполя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
война с Россией
Читайте также:
обстріл уламки ракети
25 апреля, 2022 понедельник
Под ракетные обстрелы в Винницкой области попали Жмеринка и Казатин, есть погибшие и раненые, - ОВА
25 апреля, 2022 понедельник
Программу для приема беженцев в Британии назвали "бездушной и бесчеловечной", - The Guardian
Людмила Денісова
24 апреля, 2022 воскресенье
"Аналогично со зверствами нацистов": Госдума РФ предлагает заставить украинских военнопленных сдавать кровь для оккупантов, - Денисова
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.97
    Покупка 30.97
    Продажа 32.01
  • EUR
    Покупка 33.26
    Продажа 34.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
26 апреля
06:48
Джен Псаки
Псаки о возможном введении санкций против предполагаемой супруги президента РФ Кабаевой: от наших ограничений никто не застрахован
06:44
Роснефть
"Роснефть" не смогла продать 6,5 млн тонн нефти из-за требования оплаты в рублях
06:24
Белгородскую область снова обстреляли. Местный губернатор обвиняет ВСУ
05:43
Алексей Арестович
Оккупанты пытаются наступать по всей линии фронта и решили идти на Кривой Рог. Это очень странное решение, - Арестович
04:56
Хорватия отказалась организовать авиаперелет для российских дипломатов, высланных из страны.
04:35
Энергоатом вводит в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне
04:13
Украина просит у США по $2 млрд помощи ежемесячно, - The Washington Post
03:51
После переизбрания Макрона Франция будет инициировать новые санкции против России
03:28
СБУ задержала двух работников, корректировавших огонь врагов по бронетанковым заводам, - Укроборонпром
03:06
В Центр противодействия дезинформации рассказали о новых фейках от российских пропагандистов
02:43
зерно
В этом году из-за вторжения России урожай зерновых в Украине уменьшится ориентировочно на 20%, - британская разведка
02:21
В эти сутки на Юге Украины уничтожено 48 оккупантов и 13 единиц техники, - ВСУ
02:02
В США провели обыски в Дерипаске. Искали связь с Путиным и доказательства ухода от санкций, - Bloomberg
01:40
Великобритания досрочно отменила все пошлины на экспорт из Украины в рамках соглашения о свободной торговле
01:20
25 апреля военные группировки Объединенных сил уничтожили 22 единицы бронированной техники, 2 самолета и зенитку
00:59
Воздушные силы ВСУ в эти сутки сбили 10 воздушных целей врага, в том числе 3 истребителя
00:50
В России "героев" награждают инкогнито, закрывая лицо, - Подоляк
00:45
В правительстве Грузии хотят мириться с Украиной, но вводить санкции против России в ущерб своей стране не будут
00:32
В Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем, - ООН
00:21
G20
США и союзники лоббируют приглашение Украины в саммит G-20, - Bloomberg
00:19
Еще шесть международных технологических компаний прекращают деятельность в России, - Федроров
00:04
Укрзализныця назвала количество жертв и пострадавших в результате утренних обстрелов ее инфраструктуры
2022, понедельник
25 апреля
23:56
Алексей Данилов
"Гореть земля под ногами": Данилов заявил, что наказание за Харьковские соглашения будет неотвратимым
23:51
Лавров
Лавров заявил, что риск ядерной войны – реальный
23:34
Украина уже оккупировала 931 населенный пункт, - Зеленский
23:33
В России распространяют фейк о сбитом украинском дроне, который поджег нефтебазу в Брянске
23:15
Эта война стала по-настоящему народной для Украины и показала, что украинская идея одинаково сильна по всей стране, - Зеленский
23:02
Интервью
Погода и ВСУ не дают оккупантам продвигаться на Востоке и Юге Украины: либо шторм, либо рукотворный "Нептун" могут разрушить планы рашистов, - Згурец
22:55
Алексей Данилов
Молдове и Казахстану следует готовиться к российскому "братанию", - Данилов
22:46
В Молдове заявили, что взрывы в Тирасполе – повод для создания напряженности в Приднестровском регионе
22:32
ВСУ за сутки на востоке уничтожили три танка и около 160 россиян
22:32
Немецкая компания Rheinmetall хочет продать Украине 88 танков Leopard
22:17
Алексей Данилов
"Я считаю, что это будут делать миряне", - Данилов рассказал, как Украина избавится от московской церкви
22:13
На Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых, - Верещук
22:06
В Ирпене мародеры бросили гранату в женщин, которые пожаловались на них в полицию, - мэр
21:52
В ВСУ официально прокомментировали слухи о "незаминировании" Чонгара
21:42
Россия обстреляла Сумщину со своей территории
21:41
Байден
Байден назвал Путина одной из причин глобального экономического кризиса. Видео
21:31
Польша передала Украине танки, - Матеуш Моравецкий
21:29
ГУР
Взрывы в Тирасполе – это провокация ФСБ с целью нагнетания панических и антиукраинских настроений, - разведка
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV