"Шахтер" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
В сезоне 2022/2023 донецкий "Шахтер" сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов
Об этом сообщает "Трибуна".
По пункту 3.04.а регламента ЛЧ, если победитель Лиги чемпионов квалифицируется в турнир через внутренний чемпионат, образуется вакантное место – прямую путевку получает чемпион 11-й ассоциации.
После матча "Ливерпуль" - "Вильярреал", где англичане одолели испанцев и вышли в финал ЛЧ, турнир гарантированно выигрывает команда, уже квалифицировавшаяся в ЛЧ из-за внутреннего чемпионата.
После отстранения российских команд по еврокубкам 11-я позиция в рейтинге УЕФА фактически достанется Украине, которая идет 12-ю.
Чемпионом Украины в сезоне 2021/22 признали "Шахтер", поэтому место в групповом турнире Лиги чемпионов достанется именно "горнякам". В квалификации ЛЧ выступит киевское "Динамо" – серебряный призер УПЛ.
- 2 мая стало известно, что команды из России не выступят в турнирах УЕФА в сезоне 2022/2023.
- 3 мая во втором полуфинале Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил испанский "Вильярреал".
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