"Шахтер" сыграет благотворительный матч с "Челси"
Донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч с лондонским "Челси"
Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, матч "Челси" - "Шахтер" является частью соглашения по трансферу Михаила Мудрика, зимой перебравшегося в АПЛ.
Также есть информация, что представители "Шахтера" ведут переговоры как минимум с еще одним клубом АПЛ о спарринге. Однако пока не сообщают, о каком клубе идет речь.
Планируется, что матчи будут благотворительными. Средства будут направлены на нужды украинских клубов.
Даты матчей пока не указаны.
- 8 июня украинские футбольные СМИ распространили информацию, что донецкий "Шахтер" прекратил сотрудничество с хорватским тренером Игорем Йовичевичем.
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