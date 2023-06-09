"Шахтер" сыграет благотворительный матч с "Челси"

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, матч "Челси" - "Шахтер" является частью соглашения по трансферу Михаила Мудрика, зимой перебравшегося в АПЛ.

Также есть информация, что представители "Шахтера" ведут переговоры как минимум с еще одним клубом АПЛ о спарринге. Однако пока не сообщают, о каком клубе идет речь.

Планируется, что матчи будут благотворительными. Средства будут направлены на нужды украинских клубов.

Даты матчей пока не указаны.