"Шахтер" совершил камбэк и забил 6 голов "Львову" в стартовом матче 17-го тура УПЛ
В стартовом матче 17-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил ПФК "Львов" со счетом 6:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Львов" вышел вперед на старте встречи. Эрнест вывел львовян вперед на 17-й минуте. "Шахтер" сумел ответить лишь в конце первого тайма - с пенальти забил Тете.
А вот во втором тайме "Шахтер" выглядел более убедительно. Забили Педринью, Артем Бондаренко, Марлос, Тарас Степаненко и Ефим Конопля. "Горняки" победили "Львов" со счетом 6:1.
Перед 17-м туром лидерами турнирной таблицы УПЛ были "Динамо" и "Шахтер". У команд по 41 набранному баллу. Киевляне выше по разнице забитых - пропущенных голов.
Теперь "горняки" вырвались вперед, ведь "Динамо" свой матч сыграет только завтра.
Чемпионат Украины
17-й тур
3 декабря
"Шахтер" – "Львов" 5:1
Голы: Тете, 45 (пен.), Педринью, 55, Бондаренко, 77, Марлос, 84 (пен.), Степаненко, 86, Конопля, 90 - Эрнест, 17
Удаление: Махмутович, 81
- 26 ноября в первом матче 16 тура чемпионата Украины по футболу "Львов" минимально победил "Мариуполь".
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