"Шахтер" совершил камбэк и забил 6 голов "Львову" в стартовом матче 17-го тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Львов" вышел вперед на старте встречи. Эрнест вывел львовян вперед на 17-й минуте. "Шахтер" сумел ответить лишь в конце первого тайма - с пенальти забил Тете.



А вот во втором тайме "Шахтер" выглядел более убедительно. Забили Педринью, Артем Бондаренко, Марлос, Тарас Степаненко и Ефим Конопля. "Горняки" победили "Львов" со счетом 6:1.



Перед 17-м туром лидерами турнирной таблицы УПЛ были "Динамо" и "Шахтер". У команд по 41 набранному баллу. Киевляне выше по разнице забитых - пропущенных голов.



Теперь "горняки" вырвались вперед, ведь "Динамо" свой матч сыграет только завтра.



Чемпионат Украины



17-й тур



3 декабря



"Шахтер" – "Львов" 5:1



Голы: Тете, 45 (пен.), Педринью, 55, Бондаренко, 77, Марлос, 84 (пен.), Степаненко, 86, Конопля, 90 - Эрнест, 17



Удаление: Махмутович, 81

26 ноября в первом матче 16 тура чемпионата Украины по футболу "Львов" минимально победил "Мариуполь".

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