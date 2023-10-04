"Шахтер" совершил камбек и победил "Антверпен" в Лиге чемпионов
В среду, 4 октября, во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях победил бельгийский "Антверпен", уступая после первого тайма 0:2
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" неудачно начал игру в Антверпене и пропустил уже на 3-й минуте – забил Арбнор Муя. Бельгийцы за пол часа увеличили преимущество усилиями Мишеля-Анжа Баликвиши.
В начале второго тайма "Шахтер" сократил отставание - отличился Данило Сикан. На 71-й минуте ударом со штрафного счет сравнял Ярослав Ракицкий. Еще через 5 минут Сикан сделал дубль и вывел чемпионов Украины вперед.
У "Антверпена" был шанс спастись от поражения на последних секундах игры, когда судья назначил пенальти за игру рукой Тараса Степаненко. Однако Тоби Альдервейрельд пробил мимо ворот и не реализовал одиннадцатиметровый.
"Шахтер" победил "Антверпен" со счетом 3:2.
Как "Шахтер" начал выступление в Лиге чемпионов
В 1-м туре группового раунда ЛЧ чемпионов донецкий "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3, а испанская "Барселона" победила бельгийский "Антверпен" со счетом 5:0.
"Шахтер" после 2-х матчей набрал 3 очка и занимает в турнирной таблице третье место. "Антврепное" безо всякого пункта - четвертый. Лидируют с 3 баллами испанский "Барселона" и "Порту", которые сегодня встретятся во 2-м туре в Португалии.
"Шахтер" следующий матч проведет 25 октября в гостях против "Барселоны".
Лига чемпионов
2-й тур
Группа H
4 октября
"Антверпен" (Бельгия) – "Шахтер" (Украина) 2:3
Голы : Муя, 3, Баликвиша, 33 - Сикан, 48, 76, Ракицкий, 71
Нереализованный пенальти: Альдервейрельд, 90+7 (Антверпен)
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