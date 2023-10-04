"Шахтер" совершил камбек и победил "Антверпен" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" неудачно начал игру в Антверпене и пропустил уже на 3-й минуте – забил Арбнор Муя. Бельгийцы за пол часа увеличили преимущество усилиями Мишеля-Анжа Баликвиши.

В начале второго тайма "Шахтер" сократил отставание - отличился Данило Сикан. На 71-й минуте ударом со штрафного счет сравнял Ярослав Ракицкий. Еще через 5 минут Сикан сделал дубль и вывел чемпионов Украины вперед.

У "Антверпена" был шанс спастись от поражения на последних секундах игры, когда судья назначил пенальти за игру рукой Тараса Степаненко. Однако Тоби Альдервейрельд пробил мимо ворот и не реализовал одиннадцатиметровый.

"Шахтер" победил "Антверпен" со счетом 3:2.

Как "Шахтер" начал выступление в Лиге чемпионов

В 1-м туре группового раунда ЛЧ чемпионов донецкий "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3, а испанская "Барселона" победила бельгийский "Антверпен" со счетом 5:0.

"Шахтер" после 2-х матчей набрал 3 очка и занимает в турнирной таблице третье место. "Антврепное" безо всякого пункта - четвертый. Лидируют с 3 баллами испанский "Барселона" и "Порту", которые сегодня встретятся во 2-м туре в Португалии.

"Шахтер" следующий матч проведет 25 октября в гостях против "Барселоны".

Лига чемпионов

2-й тур

Группа H

4 октября

"Антверпен" (Бельгия) – "Шахтер" (Украина) 2:3

Голы : Муя, 3, Баликвиша, 33 - Сикан, 48, 76, Ракицкий, 71

Нереализованный пенальти: Альдервейрельд, 90+7 (Антверпен)