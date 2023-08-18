"Шахтер" сообщил, где будет играть домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов
В новом сезоне Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" будет проводить домашние матчи в Германии, на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Шахтер" и немецкий "Гамбург" договорились, что домашние матчи украинцев в групповом этапе ЛЧ будут сыграны на арене "Фолькспаркштадиона". УЕФА дал разрешение на это.
В прошлом сезоне "Шахтер" выступал в Варшаве на "Стадионе Войска Польского". Гендиректор "Шахтер-Сервис" Дмитрий Кириленко поблагодарил польский народ за поддержку, которую украинский клуб получил в прошлом году.
"На новый сезон мы рассматривали возможность проведения домашних игр Лиги чемпионов среди нескольких вариантов и остановились на Гамбурге. Уверены, что матчи на "Фолькспаркштадионе" пройдут на самом высоком уровне и соберут на трибунах как местных футбольных болельщиков, так и тысячи украинцев, временно проживающих в Германии и других странах Европы", – сказал Кириленко.
Справка
"Фолькспаркштадион" – стадион в районе Баренфельд на западе Гамбурга, являющийся домашней ареной "Гамбурга", который сейчас выступает во второй Бундеслиге. Вместимость стадиона – 51 500 зрителей на международных матчах (57 000 на поединках Бундеслиги из-за разрешенных стоячих мест). Арена построена в 1953 году и полностью перестроена по проекту архитектора Густава Оэлснера в 1998 году. Ранее стадион назывался AOL Arena и принимал матчи ЧМ-2006.
На "Фолькспаркштадионе" проводился первый в истории финал Лиги Европы-2010, а также бой за титул чемпиона мира по боксу между Владимиром Кличко и Дэвидом Хэем в 2011 году. "Фолькспаркштадион" заявлен как арену, которая будет принимать матчи чемпионата Европы - 2024 в Германии.
Фото: Getty Images
"О датах и порядке продажи билетов и пакетов Лиги чемпионов на домашние матчи "Шахтера" в Гамбурге будет объявлено в ближайшее время. Расписание матчей станет известно после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 31 августа", - говорится в заявлении "Шахтера".
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