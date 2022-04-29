"Шахтер" собирается провести благотворительный матч с "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Sky Sports .



По словам Срны, "Шахтер" намерен продолжить благотворительное турне летом.



"Шахтер" сделает все возможное, чтобы сыграть с "Ман Сити". Мы друг друга знаем, мы друзья. Мы считаем, что продолжим благотворительное турне в июле и, возможно, августе. Конечно, многие английские клубы призывают нас сыграть против них. Мы забываем о войне всего на 90 минут. Мы поедем везде, если мы сможем получить помощь для украинского народа. Может, в физическом плане мы далеко, но наши сердца в Украине. Для нас не проблема лететь в США или Бразилию, важно помочь всем нуждающимся сейчас. Это много людей, поверьте", – сказал директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна.

Следующий матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace дончане проведут 1 мая в Хорватии с местным клубом "Хайдук" (Сплит).

На прошедшем матче в рамках благотворительного тура "Шахтер" вышел в футболках с фото 4-летней девочки из Мариуполя.

На матч в Турции футболисты "Шахтера" вышли в футболках, где на принте изображена рука Валерии Глодан с бейджиком из роддома о рождении ее дочери Киры в январе этого года - оба погибли после обстрела российской ракетой жилого дома в Одессе.

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