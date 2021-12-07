"Шахтер" - "Шериф": Мораэс и Коноплянка попали в заявку на матч Лиги чемпионов
Футболисты "Шахтера" Жуниор Мораэс и Евгений Коноплянка восстановились от травм и попали в заявку дончан на матч Лиги чемпионов против молдавского "Шерифа"
Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.
Жуниор Мораес последний раз выходил на поле в апреле 2021 года и пропустил первую половину нынешнего сезона из-за травмы. Евгений Коноплянка не играл с августа.
Кроме них, от травм перед заключительной игрой Лиги чемпионов с "Шерифом" восстановились Исмаили и Фернандо.
В то же время, против команды Юрия Вернидуба не сыграют Марлон, Тарас Степаненко, Алан Патриа и Педриньо.
Матч "Шахтер" – "Шериф" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00.
Дончане перед заключительным туром ЛЧ имеют 1 очко и занимают последнее место в своей группе. Они упустили шансы на плей-офф еврокубков и не поднимутся выше четвертой позиции. "Шериф" с 6 пунктами третьего и продолжит выступления в лиге Европы. Лидирует в группе D с 12 баллами испанский "Реал", у итальянского "Интера" 10 очков и идет вторым.
Заявка "Шахтера" на матч с "Реалом":
Вратари : Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники : Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь
Полузащитники : Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка
Нападающие : Мораэс, Сикан, Фернандо
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Напомним, 24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".
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