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"Шахтер" - "Шериф": где и когда смотреть последний матч "горняков" в Лиге чемпионов

7 декабря, 2021 вторник
07:00
Спорт

Сегодня, 7 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет против "Шерифа" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 5-х матчей "Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место в своей группе. "Горняки", как киевское "Динамо", потеряли любые шансы на плей-офф еврокубков и не поднимутся выше четвертой позиции.

"Реал" возглавил группу D с 12 очками. Следом идет миланский "Интер", у которого 10 очков. Молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба укрепился на третьей позиции, у них 6 баллов.

В заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против молдавского "Шерифа". Матч состоится 7 декабря. Он не имеет турнирного значения для "Шахтера".

Лига чемпионов

6-й тур

7 декабря

"Шахтер" (Украина) - "Шериф" (Молдова)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo

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Юрий Вернидуб
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