"Шахтер" - "Шериф": букмекеры дали окончательный прогноз на заключительный матч "горняков" Лиги чемпионов
Сегодня, 7 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет против "Шерифа" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры уверены в победе донецкого "Шахтера" и дают на этот результат коэффициент 1,70. Ничья оценивается в 4,12. Поражение "Шерифа" - 5,40.
После 5 матчей "Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место в своей группе. "Горняки", как киевское "Динамо", потеряли шансы на плей-офф еврокубков и не поднимутся выше четвертой позиции.
"Реал" возглавил группу D с 12 очками. Следом идет миланский "Интер", у которого 10 очков. Молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба укрепился на третьей позиции, у него 6 баллов.
В заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против молдавского "Шерифа". Матч состоится 7 декабря. Он не имеет турнирного значения для "Шахтера".
Лига чемпионов
6-й тур
7 декабря
"Шахтер" (Украина) - "Шериф" (Молдова)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".
- Напомним, 7 декабря Жуниор Мораес впервые в нынешнем сезоне попал в заявку "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Шерифа".
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