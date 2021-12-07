"Шахтер" - "Шериф": букмекеры дали окончательный прогноз на заключительный матч "горняков" Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры уверены в победе донецкого "Шахтера" и дают на этот результат коэффициент 1,70. Ничья оценивается в 4,12. Поражение "Шерифа" - 5,40.

После 5 матчей "Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место в своей группе. "Горняки", как киевское "Динамо", потеряли шансы на плей-офф еврокубков и не поднимутся выше четвертой позиции.



"Реал" возглавил группу D с 12 очками. Следом идет миланский "Интер", у которого 10 очков. Молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба укрепился на третьей позиции, у него 6 баллов.



В заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против молдавского "Шерифа". Матч состоится 7 декабря. Он не имеет турнирного значения для "Шахтера".



Лига чемпионов



6-й тур



7 декабря



"Шахтер" (Украина) - "Шериф" (Молдова)



Киев, стадион НСК "Олимпийский"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на Megogo

24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".

Напомним, 7 декабря Жуниор Мораес впервые в нынешнем сезоне попал в заявку "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Шерифа".

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