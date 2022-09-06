Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой донецкого "Шахтера" со счетом 4:1. Перед встречей букмекеры считали "Лейпциг" безоговорочным фаворитом и давали на выигрыш украинцев унизительный коэффициент 8,90.

"Шахтер" открыл счет на 16-й минуте. Марьян Швед воспользовался ошибкой голкипера "Лейпцига" Петера Гулачи и в одно касание с дальней дистанции отправил мяч в ворота.

В начале второго тайма "Лейпциг" сумел сравнять после удара Симакана, но украинцы ответили моментально и уже через минуту вышли вперед. Забил снова Марьян Швед, получивший мяч после передачи Михаила Мудрика.

На 76-й минуте Мудрик забил сам. Георгий Судаков пробежал в контратаку по правому флангу и перевел мяч в центр, где его получил Мудрик. Украинец успешно обыграл Гулачи.

На 85-й минуте триумфально в футбол вернулся Лассина Траоре, который из-за травмы пропустил около года. Футболист из Буркина-Фасо получил мяч от Мудрика – 4:1.

Для Игоря Йовичевича это был дебютный матч в Лиге чемпионов. В стартовом составе "горняков" на поле вышли 10 украинцев.

Кроме немецкого клуба, соперниками "Шахтера" по группе F являются испанский "Реал" и шотландский "Селтик", которые в 1-м туре сыграли 3:0 в пользу испанцев.

В следующем туре "Шахтер" сыграет против "Селтика". Матч состоится 14 сентября.

Лига чемпионов

Группа F. 1-й тур

6 сентября

"Лейпциг" (Германия) – "Шахтер" (Украина) 1:4

Голы: Симакан, 57 – Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Тейлор, Матвиенко, Степаненко (Кривцов, 86), Судаков, Бондаренко (Джурасек, 62), Швед (Петряк, 62), Мудрик, Зубков (Траоре, 70).

"Лейпциг" : Гулачи, Симакан, Орбан, Диалло, Хальстенберг (Раум, 46), Лаймер (Хайдара, 82), Шлагер (Хенрикс, 70), Собослаи, Нкунку, Вернер (Форсберг, 70), Андре Силва.

Предупреждения: Симакан, 61 – Конопля, 50, Трубин, 60, Мудрик, 61, Джурасек, 90

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