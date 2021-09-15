"Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе в стартовом матче ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Шерифа" над "Шахтером" со счетом 2:0. Команда Юрия Вернидуба забила первый мяч уже на старте игры. На 16-й минуте Адама Траоре роскошным ударом отправил мяч в ворота Андрея Пятова.



В середине второго тайма "Шахтер" пропустил еще раз. Момо Янсане удвоил преимущество молдовской команды. Украинский тренер Юрий Вернидуб принес для "Шерифа" первую в истории победу в Лиге чемпионов.



Роберто Де Дзерби неудачно стартовал в дебютном матче в групповом этапе Лиги чемпионов. "Шахтер" плохо начинает еврокубковый сезон.



В группе с "Шахтером" и "Шерифом" в этой Лиге чемпионов также выступают "Интер" и "Реал". Они свой матч начнут в 22:00.



Во 2-м туре ЛЧ "Шахтер" встретится с "Интером". Матч состоится 28 сентября.



Лига чемпионов



1-й тур



15 сентября



"Шериф" (Молдова) - "Шахтер" (Украина) 2:0



Голы: А. Траоре, 16 Янсане, 62



"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Антонио (А. Патрик, 65), Тете (Марлос, 46), Педринью, Фернандо (Мудрик, 65), Лассина Траоре.



"Шериф": Атанасиадис, Арболеда, Дуланто, Костанцо, Криштиану, Траоре, Кастаньеда (Николов, 85), Аддо (Раделичи, 85), Коловос (Янсане, 55), Тилль, Якшибоев (Бруно, 67)

Во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".

В другом матче в первом туре Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила испанскую "Барселону" на выезде. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb