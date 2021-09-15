"Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе в стартовом матче ЛЧ
В первом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Шерифа" над "Шахтером" со счетом 2:0. Команда Юрия Вернидуба забила первый мяч уже на старте игры. На 16-й минуте Адама Траоре роскошным ударом отправил мяч в ворота Андрея Пятова.
В середине второго тайма "Шахтер" пропустил еще раз. Момо Янсане удвоил преимущество молдовской команды. Украинский тренер Юрий Вернидуб принес для "Шерифа" первую в истории победу в Лиге чемпионов.
Роберто Де Дзерби неудачно стартовал в дебютном матче в групповом этапе Лиги чемпионов. "Шахтер" плохо начинает еврокубковый сезон.
В группе с "Шахтером" и "Шерифом" в этой Лиге чемпионов также выступают "Интер" и "Реал". Они свой матч начнут в 22:00.
Во 2-м туре ЛЧ "Шахтер" встретится с "Интером". Матч состоится 28 сентября.
Лига чемпионов
1-й тур
15 сентября
"Шериф" (Молдова) - "Шахтер" (Украина) 2:0
Голы: А. Траоре, 16 Янсане, 62
"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Антонио (А. Патрик, 65), Тете (Марлос, 46), Педринью, Фернандо (Мудрик, 65), Лассина Траоре.
"Шериф": Атанасиадис, Арболеда, Дуланто, Костанцо, Криштиану, Траоре, Кастаньеда (Николов, 85), Аддо (Раделичи, 85), Коловос (Янсане, 55), Тилль, Якшибоев (Бруно, 67)
- Во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".
- В другом матче в первом туре Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила испанскую "Барселону" на выезде.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.67
- Актуальное
- Важное