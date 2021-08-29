"Шахтер" сенсационно потерял очки в матче с "Минаем"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ужгороде "Шахтер" уже на 15-й минуте встречи остался в меньшинстве из-за удаления Марлона, который заработал повторное предупреждение.

Несмотря на это, команда Роберто Де Дзерби забила первой. На 34-й минуте Лассина Траоре реализовал пенальти.

"Минай" воспользовался численным преимуществом на 76-й минуте, когда гол забил Рустам Ахмедзаде.

"Шахтер" сыграл с "Минаем" вничью 1:1, набрал 13 очков и вышел на второе место. От лидера - " Динамо " - " горняки " отстают на 3 пункта.

"Минай" имеет 5 баллов и идет 11-м.

Чемпионат Украины

6-й тур

29 августа

"Минай" - "Шахтер" 1:1

Голы: Ахмедзаде, 76 - Траоре, 34 (пен.)

Удаление: Кулиев, 90+6 - Марлон, 15, Додо, 90+6

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



