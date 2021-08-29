"Шахтер" сенсационно потерял очки в матче с "Минаем"
В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" не смог переиграть в гостях "Минай"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ужгороде "Шахтер" уже на 15-й минуте встречи остался в меньшинстве из-за удаления Марлона, который заработал повторное предупреждение.
Несмотря на это, команда Роберто Де Дзерби забила первой. На 34-й минуте Лассина Траоре реализовал пенальти.
"Минай" воспользовался численным преимуществом на 76-й минуте, когда гол забил Рустам Ахмедзаде.
"Шахтер" сыграл с "Минаем" вничью 1:1, набрал 13 очков и вышел на второе место. От лидера - " Динамо " - " горняки " отстают на 3 пункта.
"Минай" имеет 5 баллов и идет 11-м.
Чемпионат Украины
6-й тур
29 августа
"Минай" - "Шахтер" 1:1
Голы: Ахмедзаде, 76 - Траоре, 34 (пен.)
Удаление: Кулиев, 90+6 - Марлон, 15, Додо, 90+6
- Напомним, 28 августа "Ингулец" победил на своем поле "Мариуполь" - 3:0.
- Также в субботу в 6-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" переиграл "Металлист 1925" .
- Между тем "Динамо" разгромило "Колос" со счетом 7:0 и вернуло себе единоличное лидерство.
- 29 августа "Верес" неожиданно победил в гостях "Десну" - 4:0.
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