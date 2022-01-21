"Шахтер" сенсационно опозорился в первом матче нового года

Об этом сообщает FlashScore .



Матч, проходивший на сборах в Турции, завершился со счетом 3:0 в пользу МТК. "Шахтер" пропустил два мяча в первом тайме и один гол во втором.



Это первый матч "Шахтера" в этом году. Следующий поединок "горняков" состоится 24 января. В соперниках австрийский "Вольфсбергер".



МТК занимает 11-е место в чемпионате Венгрии.



Товарищеский матч



Двадцать первое января



МТК – Шахтер 3:0



Голы : Миовски, 11, 82, Микньоцки, 24

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