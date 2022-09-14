Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соперниками "Шахтера" по группе F являются немецкий "Лейпциг", а также мадридский "Реал" и шотландский "Селтик", которые в 1 туре сыграли 3:0 в пользу испанцев.

Украинцы неделю назад обыграли немецкий "Лейпциг" 4:1.

Букмекеры не верят в успех "Шахтера" в матче с "Селтиком". На победу украинцев коэффициент 3,05. Аналитики верят в шотландцев – 2,25. Ничью оценивают в 3,55.

Лига чемпионов

2-й тур . Группа F

14 сентября

"Шахтер" (Украина) - "Селтик" (Шотландия)

"Шахтер": Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Тейлор, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Зубков, Судаков, Швед

Запасные: Пятов, Шевченко, Михайличенко, Козик, Кривцов, Джурасек, Криськив, Топалов, Очеретько, Петряк, Сикан, Траоре

"Селтик": Харт, Тейлор, Йенц, Фурухаси, Хакшабанович, Картер-Викерс, О'Райли, Хатате, Макгрегор, Юранович, Жота

Запасные: Бейн, Зигрист, Якумакис, Абада, Муй, Тернбулл, Бернабеи, Абильгор, Маэда, Форрест, Ролстон, Уэлш

Варшава, стадион "Войска Польского"

Начало в 19:45

Прямая трансляция на Megogo

6 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.

После 1 тура "Шахтер" возглавил турнирную таблицу группы F.

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