"Шахтер" - "Селтик": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Сегодня, 14 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет против шотландского "Селтика" во втором туре Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Соперниками "Шахтера" по группе F являются немецкий "Лейпциг", а также мадридский "Реал" и шотландский "Селтик", сыгравшие в 1-м туре 3:0 в пользу испанцев.
Украинцы неделю назад обыграли немецкий "Лейпциг" 4:1.
Лига чемпионов
2-й тур . Группа F
14 сентября
"Шахтер" (Украина) - "Селтик" (Шотландия)
Варшава, стадион "Войска Польского"
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
- 6 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
- После 1 тура "Шахтер" возглавил турнирную таблицу группы F.
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