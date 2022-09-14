Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соперниками "Шахтера" по группе F являются немецкий "Лейпциг", а также мадридский "Реал" и шотландский "Селтик", сыгравшие в 1-м туре 3:0 в пользу испанцев.

Украинцы неделю назад обыграли немецкий "Лейпциг" 4:1.

Лига чемпионов

2-й тур . Группа F

14 сентября

"Шахтер" (Украина) - "Селтик" (Шотландия)

Варшава, стадион "Войска Польского"

Начало в 19:45

Прямая трансляция на Megogo

6 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.

После 1 тура "Шахтер" возглавил турнирную таблицу группы F.

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